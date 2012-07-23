Олигархи вывели из Украины около 170 млрд долларов - исследование

Варшава. Олигархи и другие богатые люди из Украины на конец 2010 года владели финансовыми активами в оффшорных зонах на сумму около 167 млрд долларов, что позволило стране войти в двадцатку крупнейших государств по объемам выведенных в оффшоры средств в мире.

Об этом свидетельствует обнародованное в воскресенье исследование The Price of Offshore Revisited подготовленное для Tax Justice Network, которым располагает УНИАН.

Автор исследования, бывший сотрудник консалтинговой компании McKinsey Джеймс Хенри оценил финансовые активы богатейших людей мира в странах называемых "налоговым раем" от 21 до 32 триллионов долларов в сравнении с около 70 триллионов долларов мирового ВВП в прошлом году.

Самые богатые люди с 2002 года увеличили свои активы от 2 до 3 раз.

В пятерку крупнейших по объему выведенного капитала стран вошли Китай (почти 1,2 триллиона), Россия (около 800 млрд), Корея (чуть меньше 800 млрд) Бразилия (более 500 млрд) и Кувейт (около 500 млрд).

Украина заняла в рейтинге пятнадцатое место, расположившись между Сингапуром и Польшей, из которых выведено в оффшоры 169 и 165 млрд долларов, соответственно.

Согласно исследованию, Украина по объемам выведенного капитала опередила Турцию, Иран, Кот-д’Ивуа́р и Казахстан, который потерял около 140 млрд долларов.

Автор отмечает, что почти десятью триллионами долларов спрятанных в оффшорах владеют меньше, чем 100 тысяч человек составляющих 0,001% населения Земли.

Он также написал, что объем выведенных из развивающихся стран средств свидетельствует о том, что развивающиеся страны являются "значительным кредитором" развитых государств более чем последние десятилетие.

"Если примем во внимание спрятанные в оффшорах активы и доходы, которые они приносят, много бывших "стран - должников" оказываются богатыми. Проблема в том, что их богатство в оффшорах в руках их собственных элит", - отметил автор.

Справка УНИАН. Провозгласившая независимость после развала СРСР в начале девяностых годов 45-ти миллионная Украина в прошлом году, по данным МВФ, заняла 54 место в мире по уровню ВВП составившему почти 165 млрд долларов.

По данным украинских властей, на конец июня государственный долг страны составил около 60 млрд долларов, что составляет чуть меньше половины валового внешнего долга Украины, составившего на конец первого квартала текущего года почти 127 млрд долларов.