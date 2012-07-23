Минфин ищет консультанта по приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев»

Министерство финансов объявило тендер по отбору компании - консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев», сообщается на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, Минфин объявил тендер по отбору компании, для «проведения оценки пакетов акций АБ «Укргазбанк» и ПАО «АКБ «Киев», предоставления рекомендаций по порядку проведения и подготовки плана продажи пакетов акций этих банков, отбора стратегических инвесторов и решения других вопросов, связанных с продажей пакетов акций этих банков».

Как сообщал УНИАН, о намерении привлечь консультантов для решения вопроса приватизации капитализированных государством банков, представители власти заявляли еще в начале прошлого года. Услуги таких консультантов планировалось оплатить за счет выпуска пятилетних ОВГЗ на 15 млн грн.

Так постановлением КМУ от 9 марта 2011 №222 предусмотрено проведение «выпуска облигаций внутреннего государственного займа, для оплаты услуг советников, связанных с проведением мероприятий по приватизации банков, в капитализации которых приняло участие государство».

Справка УНИАН. В 2009 году Кабмин потратил около 18 млрд грн бюджетных средств на докапитализацию трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В результате Минфин Украины стал мажоритарным акционеров в каждом из этих финучреждений. Несмотря на вливание значительных сумм в капитал указанных банков, так и не удалось возобновить их нормальную работу. На сегодня все они нуждаются в дополнительной капитализации, которая оценивается в 12,5 млрд. грн.

14 сентября 2011 года Кабмин своим распоряжением создал на базе «Родовид Банка» санационный банк.