Налоговая в І полугодии обработала свыше 9 тыс. обращений налогоплательщиков

Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в первом полугодии 2012 года на прямую линию "Пульс налоговой" от налогоплательщиков поступило свыше 9 тыс. жалоб и обращений

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, за полгода функционирования антикоррупционного сервиса на линию позвонили 9 082 человека. Наибольшее количество на "Пульс налоговой" поступило звонков от столичных налогоплательщиков (25%). На втором месте - предприниматели Днепропетровска (почти 13%), на третьем месте - бизнесмены из Харькова (10%)

Непосредственно с вопросами по функционированию сервиса обратились более 1 тыс. человек. Кроме того, налогоплательщики интересовались организацией работы органов ГНСУ, сервисами электронной отчетности и т.д..

Напомним, "Пульс налоговой" начал свою работу с 25 января 2012 года. Главный принцип работы сервиса - обратная связь и оперативное решение проблемных вопросов плательщиков. Подавляющее большинство обращений к "Пульсу налоговой" обрабатывается в течение суток. Налоговики не только принимают жалобы граждан, но и сообщают заявителям о результатах рассмотрения их обращений и принятых мерах.

Прямая линия работает круглосуточно.