Moody's понизило до негативного прогноз рейтинга Германии

Агентство Moody's Investors Service в понедельник, 23 июля, изменило прогнозы по кредитным рейтингам для Германии, Нидерландов и Люксембурга на негативные со стабильных, так как последствия долгового кризиса бросают тень на самые высокорейтинговые страны еврозоны, сообщает Reuters.

Moody's отметило возросшую вероятность выхода Греции из еврозоны, что "спровоцирует серию финансовых потрясений..., которые регуляторы смогут сдержать только очень высокой ценой".

Агентство также предупредило, что Германии и другим странам с рейтингом "Ааа", возможно, придется увеличить поддержку проблемных государств, таких как Испания и Италия.

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