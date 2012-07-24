Торги по доллару на межбанке во вторник открылись котировками 8,0770/8,0830 грн/долл.

Во вторник, 24 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0770/8,0830 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2474/0,2478, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,7845/9,7935. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2114/1,2116 (понедельник, 23 июля, – 1,2093/1,2095).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.