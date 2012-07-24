«Райффайзен Банк Аваль» в первом полугодии увеличил прибыль на 8,4%

Входящий в группу крупнейших «Райффайзен Банк Аваль» в январе-июне 2012 года увеличил чистую прибыль против аналогичного периода 2011 года на 8,4% - до 16,05 млн грн. Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, прибыль банка во II квартале 2012 года составила 5,44 млн грн против 13,27 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне т.г. сократились на 7,5% и на 1 июля составили 47,5 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,7%, до 27,4 млрд грн, обязательства - на 8,4%, до 41,1 млрд грн. Уставный капитал банка сократился на 0,03% - до 3,001 млрд грн, собственный капитал вырос на 1,45% - до 1,08 млрд грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Прибыль «Райффайзен Банк Аваль» в 2011 году составила 30,655 млн грн.

Австрийская группа «Райффайзен» владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».