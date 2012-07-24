Количество миллионеров в Польше увеличилось до рекордных 15,6 тыс. человек

Варшава. Количество граждан Польши декларирующих доходы больше одного миллиона злотых (около 250 тыс. евро) в прошлом году составило 15,6 тысяч человек, что на сотню человек больше, чем в докризисном 2008 году.

Об этом пишет во вторник польская DziennikGazetaPrawna со ссылкой на данные налоговой администрации.

При этом, издание не предоставляет данных за 2010 год.

Среди подавших декларацию PIT за прошлый год самым богатым оказался житель столичного воеводства заработавший около 13,5 млн евро.

"Откуда берутся миллионный доходы поляков? Структура другая, чем несколько лет назад. Ранее было легче всего заработать на фондовом рынке ... Теперь миллионерами становятся собственники небольших компаний, менеджеры и представители свободных профессий", - пишет газета.

В тоже время издание отмечает, что в 38 миллионной Польше подоходный налог (PIT) платят около 25 млн граждан, заметив, что доходы большинства из них не превышают 1,7 тыс. евро в месяц.

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в июне увеличилось в сравнении с июнем прошлого года на 4,3% до около 900 евро.