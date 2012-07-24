Две декады июля подтверждают дефляционный процесс в Украине - Азаров

15:11, 24 июля 2012
Финансы
1

По данным за две декады июля дефляция в Украине составила 0,2%, что подтверждает продолжение дефляционного процесса в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины сообщил сегодня в ходе встречи с учеными экономистами.

«Вот уже есть данные по двум декадам июля. Мы имеем 99,8%, которые подтверждают многолетнюю традицию, так как июль традиционно дефляционный месяц», - сказал Н.Азаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Всемирный банк не увидел растущей азаровской экономики

В июне в Украине зафиксирована дефляция 0,3%

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter