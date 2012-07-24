Межбанк вторника: закрытие торгов - 8,0775/8,0830 грн/долл.

Во вторник, 24 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0770/8,0830, к 12:00 сузился спрэд - 8,0795/8,0825. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0775/8,0830 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2474/0,2478, к закрытию цены упали - 0,2466/70,240. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8099 (+0,2600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2085/1,2135.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7845/9,7935, к 12:00 цены повысились до 9,7880/9,7955. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 9,7700/9,7810.