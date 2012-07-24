Работодатели в І полугодии погасили 620 млн грн долгов по зарплате - ГНСУ

Государственная налоговая служба Украины сообщила о том, что с их участием работодатели погасили в первом полугодии более 620 млн грн задолженности по зарплате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, процесс погашения долгов по заработной плате ускорился после того, как на специальных комиссиях с участием сотрудников налоговой стали заслушивать руководителей предприятий-должников.

"После этого более 30 тыс. предпринимателей, которые выплачивали зарплаты меньше минимальной, повысили уровень оплаты труда, в результате чего бюджет получил дополнительных 58 млн грн налога на доходы физических лиц", - сказано в сообщении пресс-службы.

Одновременно специалисты налоговой отмечают, что случаи выплаты заработной платы «в конвертах» не являются редкостью.

Поэтому по результатам проверок доначислено свыше 177 млн грн налога на доходы физических лиц и штрафных санкций. Выявлено более 43 тыс. наемных рабочих, которые работали неофициально. Кроме того, более 24 тыс. предпринимателей, которые работали без разрешительных документов, официально зарегистрировались.

В налоговую милицию передана информация о 0,6 тыс. налогоплательщиков, возбуждено 34 уголовных дела, в органы прокуратуры передана информация о 1,2 тыс. налогоплательщиков, которые нарушали трудовое законодательство.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году более 1 600 столичных предприятий погасили задолженность по заработной плате на сумму 151 млн грн.

С 1 января 2011 года вступил в силу Налоговый кодекс Украины. В соответствии с Кодексом ставка налога на доходы физических лиц составляет 15%. Если же общая сумма полученных плательщиком налога в отчетном налоговом месяце доходов, превышает десятикратный размер минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного налогового года, ставка налога составляет 17%.

К таким доходам физических лиц, помимо заработной платы, относятся доходы от сдачи в аренду имущества, выигрыши, призы, подарки, доходы нерезидентов и иностранные доходы.