Банковская система Украины: есть ли повод для опасений

В преддверии выборов звучит чрезвычайно много различных прогнозов и мнений о нынешней ситуации и перспективах отечественной банковской системы. Главное - обращать внимание от кого идут месиджи. Так, чрезмерный пессимизм звучит из уст очевидных и пока скрытых кандидатов в депутаты, составляя основной лейтмотив их предвыборной риторики. Странно, но видимо многие всерьез уверены, что именно подобная риторика поможет им "въехать" в Раду. Однако, если к словам потенциальных нардепов можно относиться с поправкой на наличие-отсутствие у них финансового образования, то к словам реальных экспертов стоит прислушаться повнимательней. Кстати, среди них одноголосья в оценках не наблюдается. Так что же действительно происходит с банковской системой Украины? Насколько она уязвима и можно ли ожидать новых банкротств или катаклизмов?

По итогам работы банковской системы в первом полугодии нынешнего года уже можно делать определенные выводы. На текущий момент в Украине действует 176 банков, один из них санационный банк. До кризиса в Украине было 198 банков. Кризис, "съевший" более 10 процентов банков, очень хорошо показал, кто на что способен.

По итогам І полугодия 2012 года общая сумма активов банковской системы Украины составила 1,1 трлн грн или около 138 млрд долл. До кризиса общие активы украинских банков составляли около 120 млрд в долларовом эквиваленте. Кризис уменьшил количество банков, но активы банков выросли, что показывает во многом возрождение банковской системы после кризиса. Несмотря на все пессимистические прогнозы, можно сказать, что кризис для украинских банков - это уже история.

Кредитование: банки поменяли "физиков" на "юриков"

Еще один важный показатель - выдача кредитов. Время от времени можно услышать сетования, что банки не кредитуют. При этом ссылаются на информацию о кредитном портфеле всех банков Украины. Действительно, за первое полугодие 2012 года общий кредитный портфель банков Украины вырос всего на 605 млн грн. Это притом, что общий кредитный портфель банков уже около 794 млрд грн. Однако, ошибочно давать оценку рынку кредитования по общему объему выданных кредитов.

Куда более наглядны показатели объемов выданных кредитов в разрезе заемщиков. За первые шесть месяцев 2012 года портфель кредитов, выданных юридическим лицам вырос почти на 12 млрд грн. А вот портфель кредитов физических лиц за тот же период уменьшился на 11 млрд грн. То есть, произошло не прекращение кредитования, а, скорее, замена ориентиров, или, точнее, адресатов получения денег. Действительно, на данный момент банки более склонны кредитовать юридических лиц, в то время, как кредитование физических лиц стало второстепенным. В этом нет ничего удивительного или необычного. Просто банкам всегда более выгодно выдать за раз кредит в десять миллионов юридическому лицу, чем иметь дело с кредитом в десять тысяч для физического лица. Кроме того, кризис проверил заемщиков "на прочность и надежность" и очень хорошо показал банкам, кто из их заемщиков на что способен и что от кого ожидать. В результате и - кредитование юридических лиц увеличивается. И хотя те же юридические лица жалуются на высокие проценты, но от намерения взять кредит не отказываются. А физические лица на нынешнем историческом этапе больше погашают кредиты, чем берут новые. В первую очередь уменьшение суммы выданных кредитов физическим лицам происходит за счет снижение объема долгосрочных кредитов (общая сумма долгосрочных кредитов населения за первое полугодие уменьшилась на 10 млрд грн.).

Депозиты: население как основной донор... бизнеса

В то время, как кредиты у населения становятся менее популярны, популярность депозитов возрастает. По состоянию на 1 июля 2012 года физические лица в украинских банках держат на депозитах 340 млрд грн. С начала текущего года население дополнительно разместило в банках на депозитах денег на сумму около 31 млрд грн. Из них 22 млрд грн пришлось на увеличение гривневых депозитов и 9,5 млрд грн - на прирост валютных депозитов. Сумма денег, которую физические лица хранят в банках на депозитах уже давно превышает докризисный период в долларовом эквиваленте. Несмотря на все страхи и волнения "физики" продолжают размещать свои деньги на банковских депозитах. И результаты говорят сами за себя - именно депозиты физлиц стали главными источниками пассивов для всех украинских банков, в том числе и для банков з зарубежными собственниками. И именно эти депозиты сейчас обеспечивают основу для кредитования.

Может кому-то покажется несправедливым, что население больше отдает денег в банки через депозиты, чем получает денег из банка в виде кредитов. Но это нормальное состояние работы банковского сектора во всем мире, в том числе и Западной Европы и США. Юридическим лицам всегда не хватает денег для бизнеса и поэтому они - главные получатели кредитов, а физические лица, как лица склонные к накоплению, более заинтересованы в удачном приросте стоимости своих сбережений, чем в стремлении отдавать в долг другим.

Практика кредитования бизнеса за счет депозитов населения привела к тому, что банки вынуждены подстраиваться под интересы и бизнеса, и физических лиц. Банки очень заинтересованы привлекать депозиты по низким ставкам. Но ситуация на украинском финансовом рынке такова, что можно призывать снижать ставки по депозитам, но сложно их снизить реально. В результате, банки вынуждены идти на потерю своего дохода. Показатель чистая процентная маржа по итогам первого полугодия 2012 года составил 4,73%. До кризиса этот показатель был на уровне 5,3%. Уменьшился и спред между ставками по кредитам и депозитам. До кризиса он был на уровне 5% и выше, а сейчас - только 3,96%. Вот где действительно проблема банковского сектора - снижается его рентабельность, И это действительно факт, на который мало кто обращает внимание.

Заработать на разборку с "зависшими" долгами...

Если учесть то обстоятельство, что по-прежнему остается неразрешимой проблема старых проблемных кредитов, то становится понятным, почему у банковской системы проблемы с прибылью. Радикально ситуация изменится только тогда, когда сумма проблемных кредитов существенно уменьшится и банкам не нужно будет так много формировать резервов. Для этого есть два пути. Или «выбить» старые проблемные долги или списать их за счет своей прибыли. Частично эта головоломка решается, но необходимо элементарное - время. Только время сможет освободить банки от «родимых пятен» кризиса.

В связи с тем, что рентабельность кредитования снижается, банки в первом полугодии 2012 года очень активно зарабатывали деньги на валютном рынке и рынке межбанковских кредитов. Разрешение заключать валютные свопы привело к тому, что этими играми начали увлекаться все украинские банки. Как результат - ежедневные операции на межбанковском рынке давно уже превысили миллиард долларов. Существенно выросли объемы межбанковских кредитов и ставки по этим кредитам. Набирает оборот и разного рода операции РЕПО с госбумагами. Банки зарабатывают доход на валютном рынке, чтобы иметь возможность покрывать убытки по проблемным кредитам. Вот где парадокс банковского рынка - чтобы списать долги одних, нужно с начала заработать на других.

Банковская система, как и любой бизнес в Украине, имеет свои проблемы, но они не на столько существенные, чтобы говорить о крахе или дефолте. Проблема пока только одна и заключается она в том, что стоимость денег в Украине и банковском секторе остается высокой. Никто не хочет размещать деньги под низкий процент, но при этом все хотят низкие ставки по кредитам. Раньше частично эту проблему решали за счет дешевых зарубежных валютных кредитов. К чему это привело - известно всем. Теперь дешевых зарубежных кредитов в банковской системе практически не осталось и все больше приходится думать о том, почему так дорого стоит гривня, а не о том, почему такие дешевые валютные кредиты.

Александр Охрименко

(президент Украинского аналитического центра)