Азаров пообещал поддержать экспорт

Правительство в ближайшее время намерено внести на рассмотрение Верховной Рады новую редакцию закона о поддержке экспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 24 июля в ходе встречи с учеными-экономистами.

Он отметил, что ранее внесенный проект документа был существенно изменен депутатами и принятый закон был ветирован Президентом Виктором Януковичем по просьбе Кабинета министров.

«К большому сожалению, как всегда это бывает, в процессе работы над законопроектом, целый ряд народных депутатов внесли поправки к этому закону, по сути дела изменили его суть. И Президент был вынужден по нашей инициативе наложить вето», - сказал Н.Азаров.

«Мы уже переработали этот законопроект и буквально в ближайшее время внесем в Верховный Совет», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 мая Верховная Рада приняла Закон Украины «О государственной финансовой поддержке экспортной деятельности» (№9373).

Данный закон определяет принципы государственной финансовой поддержки экспортной деятельности и направлен на создание благоприятных условий для расширения экспортного потенциала отечественных субъектов ведения хозяйства, обеспечения защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, повышения конкурентоспособности товаров украинского происхождения на мировых рынках.

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