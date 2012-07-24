На сегодняшнем аукционе спрос на предлагаемые Минфином ОВГЗ отсутствовал

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во вторник, 24 июля, не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте министерства.

Так Минфин предложил инвесторам стандартные гривневые ОВГЗ сроком обращения 2, 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 17 июля Минфину удалось привлечь в госбюджет 617,8 млн грн.

При этом 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 миллиарда долларов США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital. По данным Минфина, конечный объем заявок инвесторов на покупку украинских евробондов составил 5,8 млрд долл., при этом, по информации Нацбанка, книга заказов на евробонды составила около 7 млрд долл.

Согласно графику размещений ОВГЗ на июль, аукционы по продаже госбумаг планировалось провести 3, 10, 17, 24 и 31 июля.

На данных аукционах Минфин планировал предложить гривневые ОВГЗ со сроком обращения 2, 5 и 7 лет. При этом на аукционе 17 июля инвесторам дополнительно были предложены трехлетние валютные ОВГЗ. Позже Минфин сообщил, что на аукционе 17 июля также будут предложены трехлетние индексированные облигации.

Справка УНИАН. За январь-июнь по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах в госбюджет Украины поступило 22,9 млрд грн, 2,1 млрд долл. и 316,6 млн евро.