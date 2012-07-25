Налоговики в январе-июне аннулировали 700 лицензий на реализацию алкоголя и табака

Налоговики в январе-июне 2012 года аннулировали 700 лицензий на продажу алкогольных напитков и табачных изделий за нарушения в виде реализации их несовершеннолетним, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), согласно действующему законодательству, продажа алкогольных напитков и табачных изделий несовершеннолетним наказывается аннулированием лицензии и штрафными санкциями. Размер штрафа, который применяется к предприятию, составляет 6,8 тыс. грн.

Кроме того, потерять лицензию можно за продажу алкоголя и табака в не предусмотренных для этого местах, неуплату очередного платежа за лицензию в течение 30 дней с момента ее приостановления, а также по заявлению субъекта хозяйствования. Всего в январе-июне 2012 года аннулировано более 13,7 тыс. лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.