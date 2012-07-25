Торги на межбанке в среду открылись повышением котировок

В среду, 25 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 8,0800/8,0840 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2447/0,2451, котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,7645/9,7705.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2078/1,2080 (вторник — 1,2114/1,2116).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.