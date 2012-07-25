Кабмин повысил уровень базовой стипендии для студентов

Кабинет Министров Украины повысил уровень базовой стипендии для студентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам после заседания правительства вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Сегодня Кабинет министров принял очень важное решение о студенческих стипендиях. Принято решение, которое сняло ту проблему, которая в последнее время обсуждалась. Базовая стипендия студентам значительно повышена», - сказал С.Тигипко.

Он пояснил, что уровень базовой стипендии для студентов был определен в 2008 году, и в дальнейшем этот уровень пересчитывался в зависимости от уровня инфляции, однако все равно размер базовой стипендии оставался неизменным.

«Сейчас принято решение значительно увеличить базовый уровень и стипендии практически останутся на месте от средней стипендии. Стипендии в учебных заведениях ІІІ-ІV уровня аккредитации 724,5 грн. Принято решение - 730 грн».

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко направил обращение премьер-министру Николаю Азарову относительно ситуации с фактическим уменьшением стипендий студентам первого и пятого курсов.

Н.Томенко обратил внимание на то, что 13 июня было принято постановление Кабмина «О внесении изменений в Порядок проведения индексации денежных доходов населения».

Внесенные постановлением изменения предусматривают, что «исчисление индекса потребительских цен для проведения индексации стипендии осуществляется начиная с месяца, в котором она назначена. В случае, если человек не получал стипендию или потерял право на ее назначение, а в дальнейшем стипендия ему была вновь или впервые назначена (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с переводом на обучение по государственному заказу, появлением оснований для назначения социальной стипендии, восстановлением на учебе и т.д.), исчисление индекса потребительских цен осуществляется с месяца назначения стипендии».

НТоменко отметил, что на практике это приведет к тому, что студенты, получившие право на стипендию впервые (в связи со встулением в заведение, вступлением в магистрат, переводом на обучение по государственному заказу, наличием оснований для назначения социальной стипендии и т.д.) или вновб после утраты такого права (по результатам следующего семестрового контроля, в связи с восстановлением на учебе и др.) будут получать лишь базовую стипендию, которая будет индексироваться с момента ее назначения. На сегодняшний день такие студенты получают стипендию с индексацией. Уменьшение реальных выплат студентам, которые впервые или повторно получили право на стипендию, будет составлять 200-300 грн в месяц.

Н.Томенко отметил, что принятие этого постановления руководство многих вузов может использовать для обоснования уменьшения выплат и тем студентам, которые формально не подпадают под его действие.