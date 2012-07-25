На подготовку спортсменов к Олимпиаде из госбюджета было выделено более 564 млн грн

Объем бюджетного финансирования подготовки украинских спортсменов к ХХХ летним Олимпийским играм в Лондоне составил более 564 млн 132,4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров первый заместитель председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины Сергей Глущенко.

При этом он отметил, что в 2011 году на подготовку спортсменов было израсходовано 215 млн 411,7 тыс. грн, а в 2012 году – 348 млн 720,7 тыс. грн.

Также С.Глущенко добавил, что для Украины ХХХ Олимпийские игры являются юбилейными, поскольку ровно 60 лет тому назад украинцы впервые приняли участие в летней Олимпиаде в Хельсинки в составе команды советских спортсменов. За это время украинские олимпийцы завоевали более 600 разных медалей, в том числе за годы независимости Украины - более 100.

Как сообщал УНИАН, открытие ХХХ летней Олимпиады в Лондоне состоится 27 июля 2012 года. Во время Олимпиады пройдут соревнования по 32 видам спорта, будут разыграны 302 комплекта наград. По предварительным прогнозам, всего на Олимпиаде выступят более 10,5 тысяч спортсменов со всего мира.

Украину на Играх ХХХ Олимпиады будут представлять 245 спортсменов. Они будут соревноваться в 28 видах спорта.