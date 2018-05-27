Кредитование микробизнеса: "покращення" наступит не сегодня

Создание и ведение малого бизнеса в Украине кроме взяточничества, зарегулированности и других рисков усугубляется еще и отсутствием кредитования. Причем как со стороны банков, так и со стороны государственных учреждений. Несмотря на то, что государство законодательно само себя обязало кредитовать малый бизнес (и это провозглашено в законе о поддержке малого и среднего бизнеса), на практике в вопросе предоставления финансовой помощи малым предпринимателям оно пока придерживается швейцарского нейтралитета.

Как показывает практика, на государственном уровне заниматься проблемами малых предпринимателей все начинают где-то за 3-4 месяца до начала каких-либо выборов. Именно тогда начинают вспоминать о том, что практически все необходимые механизмы - имеются, однако по разным причинам "законсервированы". Вот именно обещаниями "расконсервировать" их и начинаются признаки очередных выборов для малого бизнеса. Который опять вынужден надеяться и верить, что ну вот на этот раз наконец "обещатель" не обманет, и наконец-то все заработает.

Вот и предстоящие парламентские выборы начались для малых предпринимателей тем, что Госпредпринимательства "вспомнило" о наличии у него фонда, который может кредитовать МБ. Именно таким, одним из ныне недейственных механизмов предоставления кредитов малым предпринимателям, является Украинский фонд поддержки предпринимательства (УФПП) при Госпредпринимательстве. Однако государство, устами главы Госкомпредпринимательства Михаила Бродского, пообещало, что чуть ли не завтра система заработает, и предприниматели могут уже выстроиться в очередь за микрокредитами.

Впрочем, попытка выяснить - когда же и где занимать очередь, отобразила определенные мелкие нюансы, которые фактически свидетельствуют, что с победной реляцией немного поспешили.

Стоит начать с того, что на протяжении последних шести лет УФПП не получал помощи от государства. Собственные средства фонда, аккумулированные от его деятельности за предыдущие годы, на сегодня составляют 6 млн грн, рассказала УНИАНглава УФПП Любовь Стасив. Именно эти средства фонд готов направить на микрокредиты, однако остается нерешенным ряд бюрократических вопросов. В частности, уже около года не происходит заседаний Наблюдательного совета фонда, который до недавнего времени даже не был сформирован. Зато именно наблюдательный совет УФПП должен формировать основы его кредитной политики - определять уровень кредитной ставки и направления финансирования.

Частичное отсутствие активности фонда можно объяснить и деятельностью (или бездеятельностью) главы его наблюдательного совета - председателя Госпредпринимательства Михаила Бродского. Напомним, еще в апреле 2010 года в пресс-службе тогда еще комитета по вопросам предпринимательства УНИАН рассказали, что Бродский отказался от средств, предусмотренных в госбюджете для УФПП. Тогдашний Бродский обосновал свое решение тем, что фонд предоставляет кредиты для бизнеса и таким образом должен сам себя обеспечивать и постепенно выйти на самоокупаемость (в проекте госбюджета-2010 на финансирование УФПП было заложено 200 млн грн).

Однако спустя два года господин Бродский, вероятно, несколько подкорректировал свои взгляды на деятельность фонда и уже не планирует отказываться от бюджетных средств. Кстати, по словам нынешнего Бродского, на финансирование фонда в бюджете на 2013 год заложена такая же сумма, как и планировалось в 2010-м, то есть 200 млн. грн.

По словам Бродского, сказанным на этой неделе, следует, что он видит в фонде перспективу в вопросе микрокредитования. По его словам, кроме 6 млн грн, которые есть на сегодня в бюджете фонда, до конца года поступят еще 12 млн грн, а в следующем году, как уже отмечалось, ожидается пополнение на 200 млн грн. Ставки по кредитам для предпринимателей составляют около 12% (Напомним, что банковские ставки превышают 20%).

Кроме этого, он рассказал о европейских грантах, которые также планируется направить на финансирование малого бизнеса. Вспомнил и о сотрудничестве УФПП с «Укрэксимбанком». Однако, как рассказала Л.Стасив, проект сотрудничества с банком в предоставлении кредитов по формуле 50/50 (УФПП/банк) завершился еще в марте 2012 года.

Бродский также сообщил, что формирование наблюдательного совета завершено, и на следующий день после первого заседания совета фонд начнет выдавать кредиты. По его словам, это событие должно состояться со дня на день.

Однако, работники самого фонда, похоже, склоняются к мысли, что постоянные небольшие финансовые поступления от государства являются более эффективными, чем несистемные "вливания" огромных средств. Так, Л.Стасив замечает, что если бы фонд ежегодно получал по 20 млн грн на финансирование, то за 5 лет вышел бы на самоокупаемость

Л.Стасив также подробнее объяснила механизм возможного возобновления деятельности фонда. «Если все активно поработают, то фонд может начать кредитование до конца августа [текущего года]», - отметила она. По ее словам, кредитование не может начаться сразу после заседания Наблюдательного совета, поскольку даже от времени подачи объявления в официальную прессу о конкурсе должно пройти две недели. Поэтому, как видим, практика несколько отличается от риторики. По крайней мере, на некоторые процедуры требуется определенное время, а значит, слово "завтра" от руководства объективно продлено во времени на неопределенный срок.

Не разделяет оптимизма относительно возобновления деятельности фонда экс-глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель. По ее мнению, государство вообще не должно заниматься кредитованием бизнеса: ни в форме фондов, которые оказывают финансовую поддержку, ни в форме компенсации процентов по кредитам. «После моей каденции приняли решение о компенсации процентов по кредиту. Когда я пришла в 2009-м, я остановила эту программу, потому что ко мне обратились предприниматели, с которых брали по 30-35% «отката», - рассказывает она.

По ее мнению, единственные институты микрокредитования, которые сегодня нужны в Украине, как и в любой другой стране, - это банки. А уже государство должно обязать Национальный банк стимулировать банки предоставлять микрокредиты. «Банку предоставить что миллион, что 100 тыс. грн - администрирование стоит одинаково, поэтому ему невыгодно заниматься этим вопросом [предоставлением микрокредитов]», - утверждает Кужель.

По ее словам, до кризиса несколько ведущих банков на украинском рынке развернули программы кредитования малого бизнеса, однако из-за кризиса программы не стали приоритетными. Идеальный вариант помочь развиваться предпринимательству со стороны государства А.Кужель видит в австрийской системе. Там, к примеру, государство предлагает важным видам бизнеса базис для начала деятельности - производственные площади по низким ставкам. Такую же помощь бизнесу, по ее словам, может предоставлять фонд. Например, для создания кластера ремесленничества и прочих.

Стоит отметить, что модель поддержки малого бизнеса, предложенная А.Кужель, все же может содержать коррупционную составляющую. А ее реализация будет зависеть исключительно от желания и умения государственного менеджмента осуществить преобразования в сфере поддержки мелкого предпринимательства.

Пока же так и не понятно - превратится в реальность "кредитный пыл" господина Бродского или рассеется как дым после выборов. Так же, как и идеи вроде озвученных госпожой Кужель - это скорее вопрос будущего (и, вероятно, не очень близкого).

Но малый предприниматель живет и работает не завтра, а сейчас... А пока реальность состоит из непоследовательной политики Госпредпринимательства в вопросе финансовой поддержки малого бизнеса и высоких ставок по кредитам для бизнеса на банковском рынке. Ставок, под которые "малые" вынуждены брать кредиты на развитие. Хотя разве можно говорить о каких-то долгосрочных перспективах предприятия, если оно "увешано" кредитами и едва способно их выплачивать? Тем более, учитывая украинские политико-экономические реалии...

Юлия Инденко (УНИАН)