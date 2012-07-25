Торги по доллару на межбанке в среду закрылись котировками 8,0845/8,0880 грн/долл.

В среду, 25 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0800/8,0840, к 12:00 цены поднялись 8,0840/8,0870. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,0845/8,0880 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2447/51, к 12:00 цены выросли 0,2458/62. К закрытию цены достигли уровня 0,2468/72. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.6875 (-0.1224).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в среду, 25 июля, стартовали с уровня 1,2078/80, а к 15:00 выросли 1,2145/47. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,7645/9,7705, к 12:00 цены ушли вверх 9,7935/9,8010. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 9,8175/9,8255.