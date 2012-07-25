Киев полностью погасил долг перед «Альфа-Банком»

На протяжении июля за счет городского и государственного бюджета был полностью погашен долг Киева перед ПАО «Альфа-Банк» в размере 750 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он напомнил, что в 2009 году, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины, с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию в бюджет Киева был привлечен кредит в сумме 750 млн грн от ПАО «Альфа-Банк».

«За все время пользования кредитом уплата процентов происходила своевременно и в полном объеме. 7 июля за счет средств государственного бюджета было погашено 500 млн грн, а 13 и 18 июля погашено 37 млн грн и 213 млн грн, соответственно, за счет средств бюджета Киева. В городском бюджете на 2012 год заложено 500 млн грн на обслуживание долгов, из этих средств и было выделено 250 млн грн для расчетов с ПАО «Альфа-Банк», – отметил Р.Крамаренко.

В КГГА напоминают, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг Киева в иностранной и национальной валюте на уровне В- (прогноз рейтинга – стабильный). Агентство также подтвердило краткосрочный рейтинг Киева на уровне B и рейтинг BBB+ по национальной шкале. Fitch прогнозирует последующее улучшение бюджетных показателей Киева и ожидает некоторого снижения дефицита в 2012-2014 годах.