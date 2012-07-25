Налоговая отчетность, обработанная 21-23 июля, не нарушает сроки - ГНСУ

Налоговая отчетность, обработанная 21-23 июля, считается предоставленной плательщиками без нарушения сроков представления, сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Согласно сообщению, в связи с выводом из строя 17-18 июля дискового накопителя почтового сервера информационного портала ГНСУ произошла задержка рассылки отчетности.

Так, часть налоговой отчетности налогоплательщиков, которая поступила на центральный уровень своевременно, на районный уровень была направлена с опозданием. Соответственно, отдельные налогоплательщики квитанции о приеме налоговой отчетности получили с задержкой.

Отмечается, что, учитывая технические проблемы, налоговая отчетность (в т.ч. "отчетные новые" декларации), обработанная на районном уровне 21-23 июля 2012 года, считается предоставленной в органы ГНСУ без нарушения предельного срока представления.