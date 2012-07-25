S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне «В-»

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг столицы Украины города Киева на уровне «В-». Прогноз по рейтингам - «стабильный».

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor's, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги Киева отражают волатильность украинской системы межбюджетных отношений, которая ограничивает финансовую гибкость города, высокий уровень расходов на обслуживание и погашение долга, крайне слабые показатели ликвидности, высокую долговую нагрузку и связанные с ней валютные риски.

При этом в S&P отмечают, что на рейтинги благоприятно влияют роль Киева как административного и экономического центра Украины (В+/Негативный/В; рейтинг по национальной шкале: uaA+) и достаточно диверсифицированная экономика с высоким уровнем благосостояния: уровень доходов населения в несколько раз выше среднего по стране.

Прогноз «стабильный» отражает ожидания S&P, что, несмотря на неблагоприятные условия на финансовых рынках и слабые показатели ликвидности и учитывая позитивный опыт рефинансирования долговых обязательств города, Киев преодолеет пик расходов на обслуживание и погашение долга в 2012 г. «Прогноз также учитывает дальнейшее улучшение текущих финансовых показателей на фоне восстановления экономического роста и финансовой поддержки центрального правительства, что позволит городу избежать дальнейшего увеличения долга», - отмечают в S&P.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова