«Брокбизнесбанк» в первом полугодии сократил прибыль в 7,2 раза

Входящий в группу крупнейших «Брокбизнесбанк» (г. Киев) в январе-июне 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократил чистую прибыль в 7,2 раза – до 3,39 млн грн.

Об этом говорится в квартальном отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил прибыль 1,3 млн грн, против 9,9 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне увеличились на 16% и на 1 июля 2012 года составили 21,9 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 10%, до 14,1 млрд грн, обязательства - на 15%, до 19 млрд грн, уставный капитал на 23% - до 2,5 млрд грн, собственный капитал — на 20%, до 2,92 млрд грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» (г. Киев) основан в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

«Брокбизнесбанк» в 2011 году сократил чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом – до 22,8 млн грн.

На 1 апреля 2012 года основными акционерами банка являлись Сергей Буряк, прямое участие – 48,6007%, опосредованное – 46,9926%, Александр Буряк, прямое участие – 46,9926%, опосредованное – 48,6007%.