Moody's понизило прогноз по рейтингам 17 немецких банков

Агентство Moody's в среду понизило прогноз по рейтингам 15 немецких региональных банков, а также IKB Deutsche Industriebank и Deutsche Postbank. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Решение об изменении прогноза последовало после того, как на пересмотр с возможностью понижения были помещены прогноз по кредитному рейтингу Германии - в начале недели был изменен со стабильного на негативный.

Пересмотр прогнозов и снижение рейтингов могут продолжиться, если кредитоспособность немецких региональных и центральных банков будет и далее снижаться, предупредили в Moody's. Изменение прогноза на негативный произошло несмотря на то, что выплата долгов ряда банков гарантируется центральным или местным правительствами.

Напомним, 23 июня Moody's объявило по Германии негативный прогноз, который означает 50-процентную вероятность понижения рейтингов в течение трех следующих месяцев. Тогда же были поставлены на пересмотр рейтинги Нидерландов и Люксембурга, а прогноз по кредитному рейтингу Финляндии на стабильном уровне был подтвержден.