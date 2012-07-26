Торги на межбанке открылись ростом котировок

В четверг, 26 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0840/8,0890 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2478/82, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,8215/9,8990.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2141/43 (среда – 1,2078/80).

В среду, 25 июля, Нацбанк на рынок не выходил.