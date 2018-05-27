С 2013 года зарплаты в «конвертах» могут отмереть по доброй воле

Правительство настойчиво пытается снять с транспарантов идею борьбы с "конвертами" и воплотить наконец-то ее в реальную жизнь. Впрочем, срезать "живые", хоть и "черные" деньги электорату перед парламентскими выборами Кабмин не отваживается. Однако, вполне можно ожидать, что с 2013 года о таком явлении как "зарплата в конверте" будут говорить как о покинувшем новейшую историю Украины. По крайней мере, именно на такое развитие событий намекает недавняя инициатива Минфина и ГНСУ об изменении системы налогообложения фонда заработной платы. Напомним, в середине июля налоговая презентовала проект Концептуальных изменений налоговой системы, разработанных в рамках выполнения Программы экономических реформ Президента Украины на 2010-2014 гг. «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство». Предлагаемые изменения, действительно, концептуальны...

"Конверт" скрывает реальную стоимость рабочей силы

Существование традиции платить заработную плату в «конвертах» не отрицают ни государственные мужи, ни бизнес, ни население. Общество настолько восприняло данную традицию, что придерживается ее не менее тщательно, чем привычных праздников-выходных в календаре. Не особо-то задумываясь - а не пора ли что-то и поменять...

Выплата зарплаты "в конвертах", на первый взгляд, может, и выгодна как работнику, так и работодателю. Как минимум, сразу можно увидеть сумму, которую "экономит" в свою кубышку вынужденно недобросовестный налогоплательщик и компания. Однако, если рассмотреть "конверт" с разных сторон, оказывается, что тактические "плюсы" перекрываются невидимыми на первый взгляд, но вполне реальными стратегическими "минусами". Многие уже почувствовали - как только в бизнесе назревает напряжение, зарплата в "конверте" превращается в орудие спасения компании. В том числе - в орудие борьбы с неугодными или "склоняемыми" к сокращению сотрудниками (попробуй оспорь где-то невыплату "черных" денег! Да и не каждый сотрудник переживет внезапное прекращение выплаты иногда чуть-ли не половины доходов - скорее всего сам уволится, сэкономив работодателю вполне "белые" деньги). А в особо "жестких" ситуациях "конверт с ЗП" ведь можно и "забыть" отдать.

Согласно расчетам ГНСУ в Украине население получает в общей сложности 170 млрд грн в виде заработной платы в «конвертах». Если пересчитать эту величину на одного работающего в Украине, то получается, что каждый работающий получает "конверте" в среднем 695 грн ежемесячно. Для одних может эта сумма показаться мизерной, но для других - очень даже приличной.

Пожалуй, тут и кроется одна из невидных сразу проблем. Существование «заработной платы в конвертах» привело к тому, что в Украине нет четкой стоимости рабочей силы. На практике заработная плата за аналогичную работу в разных компаниях может существенно отличаться, при этом такое различие может быть в разы. Таким образом, работающий не имеет никаких гарантий, что поменяв работу, он будет получать аналогичную заработную плату. И хотя у нас существует минимальная стоимость одного часа работы и тарифная сетка по видам работающих, но это во многом скорее формальности, чем реальности в сфере частного бизнеса.

Ясное дело, что неадекватная стоимость рабочей силы приносит неплохой доход бизнесу, но в свою очередь также создает ненужную социальную напряженность, которая любой бизнес может в итоге убить. Ведь как часто наши "делавары" любят сэкономить копейку, а потом потерять миллионы на ровном месте из-за отстуствия квалифицировнных специалистов. И именно «конвертная заработная плата» порождает то, что бизнес не хочет по-честному оценивать стоимость рабочей силы.

Налоговую нагрузку на фонд зарплаты переформатируют "под Европу"

Но даже если бизнес и хочет платить по-честному, сделать это прямо сейчас ему сложно. Вспомним, что главная причина выплаты заработной платы в «конверте» - это высокие налоги на заработную плату. Налоговая нагрузка достигает 52%. Другими словами, для выплаты 1 грн заработной платы работодатель должен заплатить в бюджет от 1,07 до 1,26 грн. в зависимости от размера зарплаты и сферы деятельности. Такая степень налоговой нагрузки является основной причиной ухода в «тень» ВВП в части заработной платы. Кстати, налоговики подсчитали, что в структуре теневой экономики, которая составляет 350 млрд грн в год, 170 млрд грн. приходится именно на зарплату «в конвертах».

Именно чрезмерно высокая налоговая нагрузка на фонд зарплаты вынуждает бизнес обращаться к «оптимизаторам». Нет, конечно, можно упрямо платить заработную плату «по белому», но тогда затраты такой компании будут неадекватны средним затратам по рынку. И такая компания в украинских реалиях скорее разорится, чем выживет.

И значит, нужно менять украинские реалии. Недавняя инициатива Минфина и ГНСУ по изменению системы налогообложения фонда заработной платы, как раз и преследует цель разобраться с основной причиной тенизации. Понимая в чем корень проблемы заработной платы в «конвертах», налоговики предлагают переформатировать систему налоговой нагрузки на заработную плату. Сделать ее немного по-европейски, то есть стимулирующей к уплате.

На текущий момент, ставка по едином социальному взносу составляет от 32,6% до 49,7% в зависимости от вида профессии и трудовой деятельности. Цифра солидная и пугающая. Поэтому ГНСУ предлагает уменьшить эту сумму до 18,6%. При этом на работодателя возложить уплату 15% от ФОТ, а на работника - 3,6%. Что называется поделили. Налоговая надеется, что за счет столь существенного снижения нагрузки увеличится выплата заработной платы «по-белому». По расчетам налоговиков это позволит дополнительно собрать в госбюджет до 22 млрд грн. Но снижение единого социального взноса имеет еще один положительный факт для госбюджета. Количество лиц получающих в Украине заработную плату из госбюджета большое, и получается, что за счет высокой ставки единого социального взноса приходится и больше денег выделять из госбюджета на оплату труда этих работников. Теперь же получится круговая экономия 27 млрд грн за счет уменьшения этого сбора. Вот где реальная экономия денег. Ведь явление на первый взгляд, действительно странное. Постоянно не хватает денег в госбюджете и в тот же момент сами себе налоги платим высокие.

Не допустить "провисания" поступлений в бюджет при снижении налогов предполагается за счет расширения базы налогообложения. Для этой цели налоговики инициируют отмену льготы, предусматривающей не начислять единый социальный налог на сумму больше девяти минимальны заработных плат. Теперь этот сбор будет удерживать из любой суммы заработной платы, что должно, по прогнозам ГНСУ, принести в госбюджет 4 млрд грн дополнительно. Данная льгота во многом условная и носит, скорее, моральный, чем экономический характер - не так уж нас много лиц, которые могут похвастаться высокой официальной заработной платой. Так что ее отмену вряд ли заметят, а вот снижение единого социального взноса не заметить будет сложно.

МЗП "подтянут", число работающих неполный день ограничат

Если с необходимостью снижения соцвзноса никто не спорит, то в отношении подоходного налога дискуссии не избежать. Поскольку тезис о социальной справедливости всегда возникает при обсуждении ставок налогообложения в зависимости от размеров зарплат. Лозунг «богатые должны платить больше» это даже не наш лозунг, а скорее лозунг США и Западной Европы. И чем сильнее будет различаться уровень заработных плат, тем больше будет недовольных. Одни будут недовольны тем, что у них много удерживают, а другие - что кому-то позволяют получать слишком много. "Золотую середину" найти нелегко.

ГНСУ хочет найти эту "золотую середину" путем внедрения трехуровневой системы подоходного налога. Самую низкую ставку предлагается установить на уровне 10%, потом 15% и наконец 20%. Классический пример прогрессивной ставки, чем выше доход, тем выше ставка.

Впрочем, пересмотром только размеров ставки подоходного налога у нас мало, что можно изменить. Поэтому налоговики рекомендуют установить минимальную заработную плату на уровне не ниже 2000 грн. И самое, может быть главное, что может радикально изменить всю систему оплаты в Украине, ограничить количество лиц работающих неполный рабочий день в штате предприятия до 10%. На сегодня многие компании, в том числе и крупные грешат тем, что заведомо оформляют своих сотрудников на половину рабочего дня, чтобы экономить на официальной заработной плате. Это очень не выгодно для самого работающего, так как его пенсия и отпускные рассчитываются из официальной суммы. Что, есть то есть. Поэтому предлагаемые ограничения в 10% - очень сильный удар по принятой схеме. Тут уже придется выбирать: или оформлять сотрудника на полный рабочий день или увольнять. "Сыграть" в неполный рабочий день больше не получится.

Если подытоживать вышесказанное, то Концептуальные предложения ГНСУ очень интересны, поскольку меняют философию взимания налогов с "выжимающей все соки" на "стимулирующую". Ранее у нас старались только увеличить фискальное давление, исходя из того, что если вести себя более жестко, то и налогов будет больше. Но, практика (многолетняя!) показала, что система выбивания или точнее вырывания денег у бизнеса ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, бизнес более или менее оперативно создает себе защитную систему и находит обходные пути, все более изощряясь в уклонении ради выживания. Мировая история знала случаи, когда ужесточение фискального давления позволяло собрать больше налогов, однако позитивный эффект оказывался кратковременным, и в конечном итоге давление порождало социальную напряженость.

В общем, все с интересом ждут, как ГНСУ удастся эти проекты реализовать на практике в виде законов и инструкций. И как потом эти законы и инструкции будут исполняться. Насколько действительно удастся уменьшить давление на заработную плату. Можно ли будет реально стимулировать бизнес отказываться от вредной, хоть зачастую и вынужденной, привычки выплачивать заработную плату в «конвертах». По расчетам налоговиков, ожидается, что реальным стимулом легализации такой заработной платы будет размер эффективной фискальной нагрузки до 20-28,5%, что позволит легализовать до 150 млрд грн. Таким образом, если удастся даже половину заработной платы "вытащить из конвертов" - это радикально изменит не только доходы населения, но и нашу экономику.

Александр Охрименко,

президент Украинского аналитического центра