Деньги от размещения евробондов зачислены в золотовалютные резервы

Полученные в результате размещения еврооблигаций Украины 2 млрд долл. зачислены в золотовалютные резервы Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в беседе с журналистами в четверг, 26 июля.

«Все зачислили», - сказала Е.Щербакова, отвечая на вопрос журналистов о том, зачислены ли средства от размещения евробондов Украины в резервы НБУ.

При этом объем золотовалютных резервов с учетом вышеуказанных средств Е.Щербакова не уточнила.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Минфин Украины осуществил выпуск евробондов на сумму 2 млрд долл. США с доходностью 9,25% годовых и со сроком погашения 24 июля 2017 года. Лид-менеджерами заимствования выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital. По данным Минфина, конечный объем заявок инвесторов на покупку украинских евробондов составил 5,8 млрд долл., при этом, по информации Нацбанка, книга заказов на евробонды составила около 7 млрд долл.