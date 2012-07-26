ГНСУ ввела онлайн-проверку налогового долга бизнес-партнера

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) ввела новый сервис — онлайн-проверку налогового долга бизнес-партнера, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Так, онлайн сервис «Узнай больше о своем бизнес-партнера» дает возможность любому посетителю (как органам государственной власти или местного самоуправления, так и физическим и юридическим лицам) сайта ГНСУ проверить статус пребывания отдельного налогоплательщика на учете и узнать фактическое состояние расчетов плательщика с бюджетом.

Сервис функционирует по централизованному принципу, а не локально, то есть поиск информации осуществляется по единой базе данных ГНСУ, а выходной результат по отдельному налогоплательщику формируется в обобщенном виде, без его детализации по региональному признаку.