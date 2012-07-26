Торги по доллару на межбанке в среду закрылись ростом котировок

В четверг, 26 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0840/8,0890, к 12:00 цены повысились 8,0870/8,0895. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,0895/8,0930 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2478/82, к 12:00 цены снизились 0,2473/77. К закрытию цены выросли 0,2493/97. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.4400 (-0.2475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2141/43, а к 15:00 выросли 1,2262/64. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,8215/9,8990, к 12:00 цены понизились 9,8010/9,8080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 9,9125/9,9210.