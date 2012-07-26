Нужна уголовная ответственность за злоупотребление монопольным положением - АМКУ

Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Рафаэль Кузьмин считает необходимым введение уголовной ответственности за злоупотребление монопольным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время пресс-конференции в четверг, 26 июля.

«Во всем мире она существует — в США, Японии, ЕС, России», - отметил он.

По словам Р.Кузьмина, на сегодня АМКУ может применять к нарушителям законодательства большие штрафы, «однако уголовная ответственность также необходима».