Нужна уголовная ответственность за злоупотребление монопольным положением - АМКУ
16:42, 26 июля 2012Финансы
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Исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Рафаэль Кузьмин считает необходимым введение уголовной ответственности за злоупотребление монопольным положением.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время пресс-конференции в четверг, 26 июля.
«Во всем мире она существует — в США, Японии, ЕС, России», - отметил он.
По словам Р.Кузьмина, на сегодня АМКУ может применять к нарушителям законодательства большие штрафы, «однако уголовная ответственность также необходима».
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