НБУ хочет вводить обязательную продажу валютной выручки на срок до 6 месяцев

Национальный банк Украины подготовил законопроект, предусматривающий предоставление ему права вводить обязательную продажу валютной выручки на срок до 6 месяцев.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок» №11033 зарегистрирован в Верховной Раде Украины 25 июля.

«Целью законопроекта является закрепление на законодательном уровне за Национальным банком права временно (на срок до 6 месяцев) вводить (с последующей отменой после стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке и уравновешивания платежного баланса Украины) нормы относительно обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, данным проектом закона предполагается предоставить Нацбанку право временно менять сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. «Это будет способствовать тому, что в период ухудшения состояния платежного баланса денежные средства резидентов будут работать на отечественную экономику (за счет сокращения сроков инвестирования (кредитования) экономики других государств)», - отмечается в пояснительной записке.