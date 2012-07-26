Китай готов инвестировать в фармацевтику, химпром и сельское хозяйство Украины - УСПП

Китайские деловые круги выразили готовность инвестировать средства в Украину для развития фармацевтической отрасли, химической промышленности и сельского хозяйства, а также активно участвовать в разработке месторождений полезных ископаемых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей, об этом сообщила вице-президент УСПП Александра Блавдзевич после встречи с делегацией Всекитайской промышленно-коммерческой ассоциации.

«Мы провели достаточно конструктивные переговоры, в ходе которых китайские деловые круги выразили готовность открыть на территории Украины новые или инвестировать в модернизацию существующих предприятий, которые будут заниматься плодоовощной переработкой, производством лекарственных средств и биологических препаратов. У Китая есть также желание сотрудничать с Украиной в сфере альтернативной энергетики и в химической промышленности», – отметила А. Блавдзевич.

В свою очередь, представители украинских деловых кругов высказали ряд предложений по углублению экономического и инвестиционного сотрудничества.

В частности, Украина заинтересована в привлечении китайских инвестиций и возможностей в направлении переработки угля, в использовании китайских технологий при производстве современной бытовой техники на территории Украины, а также в развитии альтернативных источников энергии.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

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