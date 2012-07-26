Долги населения перед банками составляют 189,69 млрд грн - НАБУ

Банковские долги граждан Украины по состоянию на 1 июля 2012 года составили 189,69 млрд грн, говорится в сообщении Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), подготовленном на основе анализа кредитных портфелей банковских учреждений, работающих в стране.

По данным НАБУ, на 1 июля т.г. общий долг физических лиц перед банками по сравнению с прошлым годом сократился на 18,76 млрд грн, или на 9%.

Также указывается, что быстрее всего долги населения сокращались в Ивано-Франковской (-26,6%), Одесской (-22,3%), Ривненской (-20,5%) и Тернопольской областях (-20,1%), низкими темпами - во Львовской области (-0,2%), а также в Луганской области (-2,6%) и г. Киеве и Киевской области (-2,6%), а в Донецкой области долги даже выросли на 2,3%, или на 309 млн грн.

При этом в НАБУ сообщили, что наибольшими должниками банков оказались жители столицы и Киевской области (69,59 млрд грн, или 36,7% от общенациональных показателей). Далее, со «значительным отставанием», следуют жители Одесской области — 14,98 млрд грн (7,9%) и Днепропетровской - 14,83 млрд грн (7,8%). Меньше всего банкам должны в Черниговской и Кировоградской областях: только по 0,9% от общей суммы кредитов, или соответственно 1,67 млрд грн, и 1,78 млрд грн.

Больше всего украинцы задолжали по потребительским кредитам - 53% общего долга, или 102,29 млрд грн. Долги по ипотечным кредитам составляют 33,3% долгов (63,24 млрд грн). На третьем месте - обязательства перед банками по автокредитам - 10,5% (19,8 млрд грн).

В НАБУ подчеркнули, что большая часть долга населения перед банками номинирована в долларах США - 49,7% от общей суммы задолженности, им немного уступают долги в национальной валюте - 48,2%. При этом банковские долги населения в долларах США по сравнению с аналогичными показателями 2011 года сократились на 27,3%, тогда как гривневые выросли на 26,9%.