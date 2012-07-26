НБУ рекомендует хранить сбережения в гривне

Национальный банк Украины рекомендует населению хранить свои сбережения в гривне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова на пресс-конференции в четверг.

«Позиция НБУ не изменилась. Мы рекомендуем хранить сбережения в гривне. В любой валюте, в которую бы ни вложили, это валютный риск», - сказала Е.Щербакова.

По ее информации, с начала года рост депозитов населения в национальной валюте составил 15%, при этом рост депозитов в иностранной валюте составил 7%.

Е.Щербакова считает, что ситуация с курсом гривни осенью прежде всего будет зависеть от того, как поведет себя население.

«Мы постараемся минимизировать все риски. Население будет скупать валюту, если будет не уверено в политике страны. На сегодня таких факторов нет», - отметила она.

В свою очередь председатель правления «Райффайзен Банк Аваль» Владимир Лавренчук заявил, что в настоящее время нет экономических оснований для девальвации курса национальной валюты.

При этом он отметил, что ставки по гривневым депозитам, которые на сегодня достигают 21% годовых, при инфляции за 6 месяцев 2012 года 0,1%, делают такие вложения достаточно выгодными.

Член совета Нацбанка Василий Горбаль считает, что основным риском для курса гривни на сегодня являются запланированные на осень парламентские выборы, которые определяют некоторые негативные ожидания у населения. Однако, по его мнению, «связывать гривню с выборами нецелесообразно».