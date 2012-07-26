Глава Европейского центрального банка обещает защитить евро

Президент Европейского центробанка Марио Драги пообещал сделать все необходимое, чтобы защитить еврозону от коллапса, включая борьбу с непомерно высокой стоимостью заемных средств, сообщает Reuters.

"В рамках своих полномочий ЕЦБ готов сделать все, что потребуется, чтобы защитить евро. И поверьте мне, этого будет достаточно, - сказал Драги на инвестиционной конференции в Лондоне. - В той степени, до которой размер суверенных премий (за заемные средства) мешает работе каналов распространения монетарной политики, это входит в наши полномочия".

Эти комментарии - самые смелые заявления Драги к настоящему времени, подтверждающие, что ЕЦБ готов вмешаться в течение долгового кризиса, чтобы помочь Италии и Испании, чьи затраты на заемные средства взлетели до неприемлемых уровней.

Евро подскочил к доллару после этих комментариев, а фьючерсы на немецкие облигации опустились на негативную территорию.

ЕЦБ "законсервировал" свою программу выкупа суверенных облигаций несколько месяцев назад и наотрез отказывается возобновлять ее. Поэтому все внимание будет приковано к тому, что еще может сделать банк.

Экономисты думают, что ЕЦБ будет вынужден снова покупать облигации или же поддерживать проблемные страны еврозоны "через заднюю дверь".

В среду член ЕЦБ Эвальд Новотны нарушил строй своих коллег, заявив, что предоставление постоянному фонду помощи еврозоны банковской лицензии имеет свои плюсы. Драги и другие участники ЕЦБ ранее отвергали эту идею.

Банк также может действовать, как действовали ФРС США и Банк Англии, и провести количественное смягчение, иными словами, напечатать новые деньги.

"Эти комментарии о высокой доходности государственных облигаций, срывающих распространение монетарной политики ЕЦБ, интересны, поскольку они указывают на возможную попытку обойти ограничения, касающиеся прямой покупки государственных облигаций", - сказал Марк Оствальд из Monument Securites.

"Конечно, пока неизвестно, согласятся ли с его оценкой господин Вайдманн, господин Асмуссен, госпожа Меркель и господин Шойбле", - добавил он, имея в виду членов немецкого правительства и его представителей в ЕЦБ.

На выходных Драги сказал, что у ЕЦБ "нет запретов" относительно того, что он может или не может делать. Его страх по поводу перебоев в распространении монетарной политики перекликается с подобными предупреждениями главы Банка Франции Кристиана Нуайе, высказанными в последние недели.

Министр финансов Франции Пьер Московичи сказал, что замечания Драги о доходности гособлигаций "очень позитивны".

Драги добавил, что ЕЦБ не хочет делать то, что должны делать правительства. Он отказался говорить о вероятности выхода какой-либо страны из еврозоны, но сказал, что единая валюта "не подлежит отмене".