Одна из крупнейших страховых компаний Украины СК «Оранта» заявляет о попытках дискредитации компании, говорится в сообщении пресс-службы страховщика со ссылкой на председателя правления СК «Оранта» Игоря Пугачева.

По его информации, с четверга 19 июля на пятницу 20 июля клиентам СК «Оранта» была осуществлена СПАМ-рассылка SMS от абонента, который называет себя OrantaInfo, с ряда телефонных номеров.

«Лживые сообщения якобы от имени компании продолжали поступать клиентам на протяжении всех выходных, вплоть до понедельника, 23 июля. Контактные данные клиентов были использованы неправомерно не установленными пока лицами», - сообщили в компании.

Как отметили в СК «Оранта», в SMS сообщалось, что клиенту необходимо срочно приехать в ближайшее отделение компании для получения выплаты, а также были приведены телефоны для связи – искаженные всего на одну цифру номера колл-центра и офисного телефона НАСК «Оранта». При этом значительная часть сообщений была направлена страхователям, которые не имели страховых случаев, или по страховым случаям которых страховой компанией уже выплачены страховые возмещения.

«Очевидно, что данная акция была намеренно осуществлена недоброжелателями с целью дестабилизировать работу компании, ввести клиентов в заблуждение и вызвать их недовольство, чтобы подорвать доверие страхователей к компании», - считает И. Пугачев.

Также в СК «Оранта» отметили, что в ответ на оперативное заявление компании о том, что рассылка является дезинформацией, менее чем в течение суток на одном из интернет-сайтов появилась анонимная статья, которая «изобличает компанию «Оранта» в том, что SMS-рассылка якобы была совершена самими сотрудниками компании с единственной целью – обмануть клиентов».

«Эта публикация носит клеветнический характер с целью дальнейшей дискредитации СК «Оранта» и вводит клиентов компании в заблуждение», - подчеркивают в пресс-службе.

По информации И.Пугачева, в адрес компании были совершены и другие неправомерные действия. Так, в течение последнего месяца в компанию стала поступать информация от значительного количества клиентов о незаконном сборе и использовании персональных данных посторонними лицами, которые якобы действуют от имени некоторых общественных организаций. При этом страхователи жаловались, что неизвестные в ходе телефонных разговоров навязчиво добивались подписания клиентами писем-заявлений, которые якобы будут способствовать ускорению выплаты страхового возмещения.

В пресс-службе также сообщили, что одновременно «с проведением кампании по размещению публикаций клеветнического характера в СМИ, направленной против СК «Оранта»» в издании НКЦБФР появилось сообщение о том, что зарегистрированная на Британских Виргинских островах корпорация намерена приобрести акции НАСК «Оранта», пакет которых в совокупности с пакетами, принадлежащими ее аффилированным структурам, составит более 50% простых акций компании. Вместе с тем указывалось, что данная корпорация вместе с ее аффилированными лицами в настоящее время акциями НАСК «Оранта» не владеют.

Кроме того отмечается, что в понедельник 23 июля 2012 года в СК «Оранта» поступило письмо уполномоченного представителя данной корпорации, в котором корпорация сообщает о своем намерении приобрести акции НАСК «Оранта» и запрашивает документы, необходимые для получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на экономическую концентрацию. Согласно письму, запрошенные документы корпорация просит передать на адрес одной из киевских компаний.

«Большинство акционеров компании не собираются продавать принадлежащие им пакеты акций НАСК «Оранта», поэтому возникает вопрос, каким образом эта корпорация и ее аффилированные лица собираются получить 50-процентный контроль над НАСК «Оранта», если большинство владельцев акций компании не знает об этом?» - говорит И.Пугачев.

«В связи с перечисленными событиями СК «Оранта» обратилась в МВД Украины с просьбой проверить, какое отношение имеют зарегистрированная на Британских Виргинских островах корпорация и ее украинский представитель к попыткам дискредитации НАСК «Оранта» и не инициированы ли эти попытки указанными компаниями», - говорится в сообщении пресс-службы СК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года и является одной из крупнейших страховых компаний Украины. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Уставный капитал компании на конец 2011 года - 775,125 млн грн.

Региональная сеть компании насчитывает почти 800 структурных подразделений в областных центрах, городах и районах Украины. Агентская сеть превышает 7 тыс. страховых агентов.

Чистая прибыль СК «Оранта» в 2011 году составила 466 тыс. грн против 8,57 млн грн в 2010 году.