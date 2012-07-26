ГНСУ предлагает обязать интернет-торговцев предоставлять покупателям фискальные чеки

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) предлагает обязать интернет-торговцев (юридических лиц) продавать товары покупателям с предоставлением фискальных чеков.

Соответствующие изменения Госналогслужба подготовила в Закон «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

Также ГНСУ предлагает обязать юрлиц, осуществляющих торговлю через сеть Интернет, ежедневно печатать на регистраторах расчетных операций (РРО) фискальные отчетные чеки в случае осуществления расчетных операций и обеспечивать их сохранение в книгах учета таких операций.

Кроме того, законопроектом предлагаются изменения в вопросе проверок интернет-торговцев. Так, плановые и внеплановые проверки, осуществляемые ГНСУ, предусмотрено заменить фактическими и документальными.