Банк «Финансы и кредит» в первом полугодии сократил прибыль на 65%

Входящий в группу крупнейших банк «Финансы и кредит» (г. Киев) в январе-июне 2012 года сократил прибыль против аналогичного периода 2011 года на 65% - до 0,98 млн грн.

Об этом говорится в отчете банка.

Согласно отчету, во II квартале 2012 года банк получил 0,94 млн грн прибыли, против 62,3 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Активы банка в январе-июне выросли на 0,8% и на 1 июля 2012 года составили 22,19 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов на 4,3%, до 18,22 млрд грн, обязательства - на 0,9%, до 20,4 млрд грн.

Уставный капитал банка в январе-июне т.г. оставался на уровне 2 млрд грн, собственный капитал вырос на 0,06% - до 1,78 млрд грн.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» основан в 1990 году.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 апреля 2012 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину Жеваго.

Банк «Финансы и кредит» в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, сократил убыток в 2,4 раза – до 79,163 млн грн.