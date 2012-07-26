Оборудование для инвестпроектов могут освободить от ввозной пошлины до 2018 года

Кабинет министров Украины предлагает освободить от уплаты ввозной пошлины оборудование и комплектующие к нему, ввезенные предприятиями во время реализации инвестиционных проектов до 1 января 2018 года.

Текст соответствующего законопроекта №11027 от 25 июля 2012 года («О внесении изменений в п.4 раздела XXI «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики») размещен на сайте Верховной Рады.

Также предлагается освободить от ввозной пошлины на данный срок товары для собственного производства, связанного с реализацией инвестпроектов, если такие товары не были в использовании, не производились и не имеют аналогов в Украине.

В документе отмечается, что освобождение от ввозной пошлины не предусмотрено для подакцизных товаров.