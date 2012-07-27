В Украине создадут Биржу инвестиционных проектов

На базе Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ), в соответствии с концепцией инвестиционной реформы, будет создана инновационная система «Биржа инвестиционных проектов» (БИП). Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украині со ссылкой на главу Госинвестпроекта Владислава Каськива.

БИП будет обеспечивать финансовую поддержку стартап-проектов, предлагаемых частным и коммунальным сектором, а также реализацию проектов государственно-частного партнерства. Для повышения эффективности деятельности биржи будет создан Международный наблюдательный совет. Публичное объявление о начале деятельности БИП ожидается в середине сентября 2012 г.

Деятельность БИП будет осуществляться под общим брендом Invest Ukraine, который включает в себя деятельность «Единого инвестиционного окна» и комплексной программы инвестиционного маркетинга Украины.

Кроме того, сообщается, что на этой неделе В.Каськив подписал приказ о сокращении заместителей председателя правления ГИФКУ с 6 до 2 человек для оптимизации работы структуры.

«Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение, которое было создано для развития прогрессивных инвестиционных проектов, уже четыре года самоустранилось от выполнения своих задач, при этом расходы на заработную плату менеджмента ежегодно составляли свыше 2 млн грн. Соответствующее решение принято в рамках общего плана, направленного на увеличение объемов инвестиций в Украину и развитие стратегических инновационных проектов», - заявил В.Каськив.

Справка УНИАН. ГИФКУ создано в 2000 г. и является правопреемником Государственного инновационного фонда. В 2011 г. ГИФКУ передано в управление Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.