Торги на межбанке в пятницу открылись ростом котировок

В пятницу, 27 июля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0890/8,0950 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2511/0,2515, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,9520/9,9605.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2296/1,2298 (четверг — 1,2141/1,2143).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.