Налоговики в III квартале проверят 46 сельхозпроизводителей

В план-график налоговых документальных плановых проверок на III квартал 2012 года включено 46 предприятий сельского хозяйства, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В общем объеме проверок в III квартале (1,7 тыс. субъектов хозяйствования) удельный вес аграриев составит 2,6%.

В план-график проверок на I полугодие 2012 года было включено 211 сельхозпроизводителей, что составляло 5% от всех субъектов хозяйствования, охваченных плановыми мероприятиями.

В прошлом году планово было проверено 665 субъектов хозяйствования этой отрасли (5,4% от общего количества плановых проверок).

В то же время в этом году налоговая не провела ни одной проверки представителей сельского хозяйства, которые получили государственные компенсации в связи с потерей урожая.

Специалисты ГНСУ рассчитывают, что снижение количества проверок будет способствовать развитию аграрного сектора национальной экономики, а также активному участию производителей в программах государственной поддержки сельского хозяйства.