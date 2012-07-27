НБУ в I полугодии сократил активы на 3,8%

Национальный банк Украины в I полугодии 2012 года сократил активы на 3,8% – до 407,89 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в прессе.

Согласно сообщению, средства и депозиты в иностранной валюте уменьшились на 8,9% – до 92,428 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 9%, до 135,836 млрд грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствования вырос на 9% – до 156 млн грн. Монетарное золото выросло на 5% – до 8,46 млрд грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 7,7% – до 81,855 млрд грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 0,5% – до 60,029 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ уменьшились на 1,4%, до 16,601 млрд грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период сократились на 4% – до 323,356 млрд грн, в том числе объем банкнот и монет в обороте вырос на 4,2% – до 218,33 млрд грн, обязательства перед МВФ — сократились на 13%, до 66,661 млрд грн.

Уставный капитал НБУ в отчетном периоде оставался на уровне 100 млн грн, а собственный капитал сократился на 2,8% – до 84,537 млрд грн.

Фонды и другие резервы увеличились в 3 раза, до 18,635 млрд грн, резервы переоценки активов и обязательств уменьшились на 27% – до 65,802 млрд грн.