Компании, осуществляющие инвестпроекты, могут освободить от налога на прибыль

Кабинет министров предлагает освободить от уплаты налога на прибыль до 1 января 2018 года компании, осуществляющие инвестиционные проекты. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года предлагается установить ставку налога на уровне 8%.

Текст соответствующего законопроекта «О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики» (№11028 от 25 июля 2012 года) размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту, данные инвестпроекты должны соответствовать следующим критериям: размер инвестиций превышает сумму, эквивалентную 3 млн евро для крупных компаний, 1 млн евро — для средних и 500 тыс. евро — для малых. Кроме того, количество созданных рабочих мест должно превышать 150 для крупных компаний, 50 — для средних и 25 — для малых; а средняя заработная плата должна не менее чем в 2,5 раза превышать размер минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года.

Сумму налога на прибыль, которая должна быть уплачена на общих основаниях, субъект инвестиционной деятельности зачисляет на специальный счет в Государственной казначейской службе и использует исключительно на приобретение оборудования для нужд собственного производства, связанного с реализацией инвестиционного проекта. Суммы налога на прибыль, не зачисленные на спецсчета или зачисленные с нарушением срока, считаются использованными не по назначению и подлежат взиманию в госбюджет.

Зачисленные на спецсчета суммы налога на прибыль, не использованные до 1 апреля 2023 года, также подлежат зачислению в госбюджет.

В то же время субъекты хозяйствования имеют право к объектам 2-3 групп основных средств применять метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости, который позволяет почти на 10% быстрее амортизировать основные средства в первые годы их эксплуатации.

Кроме этого, предусматривается, что до 1 января 2018 года при осуществлении операций по ввозу в Украину оборудования и комплектующих, если они не являются подакцизными товарами, были изготовлены не более трех лет назад (с момента регистрации инвестиционного проекта), не были в использовании, не производятся и не имеют аналогов в Украине, субъекты инвестиционной деятельности могут по желанию выдавать таможенному органу налоговый вексель на сумму налогового обязательства по НДС со сроком его погашения на 60-й календарный день с даты его выдачи.