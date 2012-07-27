От зоны свободной торговли СНГ ожидают увеличения ВВП и доходов бюджета

Действие зоны свободной торговли СНГ может привести к росту номинального валового внутреннего продукта Украины почти на 37,5 млрд грн (реального - 2,5%), доходов Государственного бюджета – почти на 9,4 млрд грн в год.

Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании принятия Закона Украины "О ратификации Договора о зоне свободной торговли" (№ 0266), которое размещено на сайте Верховной Рады.

Среди основных преимуществ заключения Договора в документе отмечено; фиксация обязательств по неувеличению ставок пошлин для товаров, находящихся в изъятии из режима свободной торговли; закрепление в межгосударственном договоре обязательств государств-участников СНГ о неприменении новых ограничений во взаимной торговле, то есть - неухудшение режима торговли, который существует на сегодня, установление сроков отмены изъятий по импорту; фиксация в международном договоре положения о начале процесса отмены экспортных пошлин, сокращение количества действующих договоров, которыми необходимо руководствоваться в торгово-экономических отношениях со странами СНГ.

После вступления в силу Договора о ЗСТ СНГ, согласно финансово-экономическому обоснованию, можно ожидать дополнительный рост объемов выпуска продукции сельского хозяйства - на 3,86%, пищевой промышленности - на 3,36%, легкой промышленности - на 3,11%, металлургического производства и производства готовых металлических изделий - на 4,2%; химической и нефтехимической промышленности - на 4,75%, машиностроения - на 7,19%.

Увеличение объемов выпуска во всех ключевых видах экономической деятельности в случае создания ЗСТ, говорится в документе, отразится на деятельности сферы услуг.

Торговля дополнительно получит 3,01% объема отрасли, транспорт - 2,87%. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, повышение роста объемов выпуска продукции АПК и пищепрома будет происходить, в основном, за счет высокого уровня кооперации и снятие санитарных и фитосанитарных барьеров, а также уменьшения или отмены антидемпинговых мер во взаимной торговле.

Увеличение объемов выпуска легкой промышленности будет происходить за счет улучшения доступа украинских товаров на рынок СНГ.

Позитивное влияние на развитие металлургии окажет постепенная отмена экспортных пошлин, в том числе на энергоносители, а также - улучшение доступа товаров на рынок СНГ.

Наряду с факторами влияния на увеличение объемов выпуска в металлургии, в химической промышленности, будет происходить увеличение объема пахотных земель сельскохозяйственного назначения как в Украине, так и в государствах-участниках СНГ, что в условиях продовольственного кризиса в мире потребует дополнительного объема удобрений для увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

В государствах-участниках СНГ существует вероятность увеличения спроса на нефтехимическую продукцию, в частности шины и пластмассы.

Учитывая, что основными рынками сбыта отечественной машиностроительной продукции являются государства-участники СНГ, и в первую очередь РФ, повышение уровня кооперации в машиностроении (судо- и авиастроении), а также АПК, потребует развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, что позволит увеличить объемы производства и внешнеторговые операции в машиностроительной отрасли.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, З0 июля, на внеочередной сессии парламента будет рассмотрено 10 вопросов, в том числе и проект закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

19 марта 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что договор о ЗСТ в рамках СНГ будет ратифицирован в ближайшее время.

21 марта лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что Верховная Рада пока не готова к ратификации этого соглашения.

На сегодняшний день Украина имеет замечания к Договору о зоне свободной торговли с СНГ, которые заключаются в неравенстве условий, касающихся введения торговых ограничений странами Таможенного союза и другими членами Содружества. Неравные условия определены дополнением №6 к документу.

Ранее рассматривался вариант синхронной ратификации соглашения о ЗСТ в рамках СНГ всеми странами-подписантами документа. О возможности синхронной ратификации заявляло руководство Украины и России.

24 июля Президент Украины В.Янукович внес в Верховную Раду Украины проект закона “О ратификации Договора о зоне свободной торговли” в рамках СНГ.