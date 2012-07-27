Кабмин просит госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Эксимбанка Китая

Кабинет министров Украины просит Верховную Раду предоставить государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства. Соответствующий проект закона о внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования проектов в сфере сельского хозяйства)" (регистр. № 11034 от 26.07.2012).

Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в том числе, для финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в отрасли приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, ВР разрешила правительству осуществить заимствования в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая. "Условия заимствований, предложенные Экспортно-импортным банком Китая, достаточно для нас позитивные, потому что ставка будет шестимесячный Libor плюс 4,5, срок погашения – до 15 лет", – сказал первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский, представлявший законопроект в сессионном зале.

Согласно решениям правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной возвратной основе нашего аграрного сектора.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.