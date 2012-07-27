Торги на межбанке в пятницу закрылись котировками 8,0920/8,0950 грн/долл.

В пятницу, 27 июля, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0890/8,0950, к 12:00 сузился спрэд 8,0915/8,0950. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0920/8,0950 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2511/15, к 12:00 цены снизились до 0,2505/09. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32.2200 (-0.2200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в пятницу изменялись в диапазоне 1,2240/1,2315. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,9520/9,9605, к 12:00 цены ушли вниз 9,9110/9,9190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 9,9520/9,9595.