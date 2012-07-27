Эксперты снизили прогноз роста ВВП Украины на 2012-2014 гг.

Аналитики группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) понизили прогноз роста ВВП Украины на 2012-14 гг., говорится в сообщении ICU со ссылкой на руководителя аналитического подразделения группы Александра Вальчишена.

«На фоне стагнации в промышленности, усугубляющегося европейского долгового кризиса, который отрицательно сказывается на украинском экспорте, скромных ожиданий по урожаю сельхозкультур мы прогнозируем, что рост ВВП в 2012 году составит 1,9% (ранее ICU прогнозировал рост ВВП в 2012 г. на уровне 3,5%), - сказал А. Вальчишен. - Мы также уменьшили прогноз роста реального ВВП на 2013 и 2014 гг. на 1,5 и 1,7 п.п. (3,1 и 4,0%) соответственно».

Также он отметил, что снижение прогнозов роста экономики повлекло за собой пересмотр прогноза дефицита государственного бюджета Украины. «В 2012 г. дефицит госбюджета достигнет 3,6% ВВП, а в 2013-14 гг. сократится до 3,1% ВВП», - подчеркнул эксперт.

По его словам, увеличение потребности в финансировании дефицита госбюджета будет сопровождаться еще большей концентрацией усилий власти на контроле над уплатой налогов и сборов, продолжением активной приватизации госпредприятий, а также заимствованиями на внутреннем и внешнем долговых рынках.

Кроме того, аналитики группы ICU пересмотрели прогноз дефицита счета текущих операций на 2012 г. в сторону увеличения, с 4,9% (такой прогноз был сделан в апреле т.г.) до 5,4% ВВП. «Это изменение прогноза отражает высокую инерционность цены на импортируемый природный газ, а также объемов его внутреннего спроса, который поддерживается государственными дотациями населению, - говорит А.Вальчишен. - Средняя импортная цена на природный газ в 2012 г. оценивается на уровне 419 долларов за 1 куб. м, что на 28% больше средней цены прошлого года. В то же время, внешний спрос на продукцию украинской металлургии быстрее реагирует на экономические циклы».

По словам эксперта, прогноз счета текущих операций на 2013-14 гг. составляет 2,4% и 1,3% ВВП соответственно, что отражает ожидания по восстановлению внешнего спроса на продукцию металлургии, постепенному снижению объемов закупки природного газа и снижению средней импортной цены на газ до 341 доллара в 2013 г. и 322 долларов в 2014 г.

Как сообщал УНИАН, 18 июля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что рост ВВП в Украине по итогам первого полугодия 2012 года, по данным на середину июля, составил 2,5%.

12 июня Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года (в постоянных ценах 2007 года) с 1,8% до 2%.

С учетом сезонного фактора, в I квартале 2012 года против аналогичного периода 2011 года зафиксирован спад ВВП Украины на уровне 0,2%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохранил прогноз снижения темпов роста украинской экономики в 2012 году до 2,5%, но ожидает ускорения роста ВВП страны в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Fitch Ratings ожидает, что рост реального ВВП Украины замедлится до 2,4% в 2012 г., но восстановится до 3,5% в 2013 г.

По прогнозам Standard & Poor's, рост ВВП Украины в 2012 году составит 3,5%.

Moody's полагает, что рост ВВП Украины составит в 2012 году около 2,5-3%.

19 июля Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 2,5% до 2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

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