От лицензирования оптовой торговли алкоголем и табаком в местные бюджеты поступило 68,8 млн грн

В январе-июне 2012 года поступления в местные бюджеты от лицензирования оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями составили 68,758 млн грн, от розничной торговли - 316,543 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Кроме того, от лицензирования экспорта, импорта и оптовой торговли спирта этилового, коньячного, плодового в январе-июне т.г. поступило более 10 тыс. грн.

По данным ГНСУ, на 1 июля 2012 года в Украине действовало 519 лицензий на оптовую торговлю спиртами, алкогольными напитками и табачными изделиями, а также 186 тыс. лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком.