Средняя зарплата в Украине выросла до 3,109 тыс. грн

В Украине средняя заработная плата в июне 2012 года составила 3,109 тыс. грн, что на 3,1% больше по сравнению с маем. По сравнению с июнем 2011 года уровень средней заработной платы в июне 2012 года повысился на 14,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине в июне т.г. наблюдался в Киеве - 4,628 тыс. грн (рост по сравнению с маем 2012 года - на 3,6%, по сравнению с июнем 2011 года - на 12,9%), а также в Донецкой - 3,557 тыс. грн (по сравнению с маем рост на 2,4%, по сравнению с июнем 2011 года - на 14,3%), Киевской - 3,264 тыс. грн (+3,7%; +14,1% соответственно) и Днепропетровской областях - 3,197 тыс. грн (+0,5%; +13,8%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области - 2,367 тыс. грн (+7,4%; +17,3%), а также в Херсонской - 2,411 тыс. грн (+6,5%; +16,9%) и Черниговской - 2,432 тыс. грн (+3,7%; +18,5%).

В целом рост уровня средней заработной платы в июне против мая 2012 года наблюдался во всех областях, кроме Черкасской. Рост также наблюдался в Киеве, Севастополе и АР Крым.

В частности, в июне т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,781 тыс. грн (рост по сравнению с маем 2012 года – на 3%; по сравнению с июнем 2011 года – на 15,2%), в Винницкой области - 2,582 тыс. грн (+5,1%; +20,2%), Волынской - 2,511 тыс. грн (+7,8%; +17,8%), Житомирской - 2,522 тыс. грн (+4,2%; +13,7%), Закарпатской - 2,506 тыс. грн (+7,8%; +14,2%), Запорожской - 3,045 тыс. грн (+4,3%; +14,1%), Ивано-Франковской - 2,743 тыс. грн (+6,1%; +15,8%), Кировоградской - 2,546 тыс. грн (+3,5%; +17,3%), Луганской - 3,123 тыс. грн (+1,6%; +12,1%), Львовской - 2,67 тыс. грн (+2,2%; +15,1%), Николаевской - 2,876 тыс. грн (+2,4%; +14,8%), Одесской - 2,78 тыс. грн (+3,4%; +11,8%), Полтавской - 2,876 тыс. грн (+0,5%; +17,2%), Ривненской - 2,734 тыс. грн (+7,2%; +17,9%), Сумской - 2,563 тыс. грн (+1%; +14,9%), Харьковской - 2,808 тыс. грн (+3,5%; +14,4%), Хмельницкой - 2,547 тыс. грн (+5,8%; +16,5%), Черкасской - 2,605 тыс. грн (-0,2%; +13,9%), Черновицкая области - 2,5 тыс. грн (+8,2%; +17,2%), в Севастополе - 3,02 тыс. грн (+3,4%; +14,1%).

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